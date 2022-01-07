Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt kampanyası başladı! Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! 15 Şubat’a kadar....

Arabası olanlara duyuru yapıldı. İndirimli akaryakıt almak isteyen sürücülere müjde! Yeni kampanyalar tek tek açıklanıyor. Yeni yılda akaryakıt istasyonlarında indirim furyası başladı. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile akaryakıt firması BP arasında yapılan anlaşma ile benzin ve motorine indirim geldi. İndirimden faydalanmak isteyenler kampanyanın detaylarını araştırıyor. Dev kampanya 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Peki ne kadar indirim yapıldı? İşte kampanyanın tüm ayrıntıları....