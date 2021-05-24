Hesaplara anında en az 767 TL yatırılıyor! Ve sonunda son dakika netleşti! Değişti, zam geldi, kesinti yapılmayacak

Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortası yapılıp maaşları da ödenmek zorunda. En düşük maaş 767 lira. Bu paranın bir bölümünü devlet karşılayacak. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı.