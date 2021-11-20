Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 10 yılda 6 ay şartı ve tazminat müjdesi! Ve sonunda belli oldu!

4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş temasının bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde ya da belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun meydana çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde oluşturulan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Görüleceği üzere, asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmesidir.