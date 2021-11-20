İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur’lu emekli olun! Emekli olmak isteyenlere son gün uyarısı yapıldı! Kolay emeklilik geldi!

Yaşlılık Toptan Ödemesinin İhyası

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş tespit edilenlerden, tekrardan bu Kanuna tâbi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak başvuru etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geride bıraktığımız seneler için her senenin gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilir.

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