İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu emekli olun! Emekli olmak isteyenlere son gün uyarısı yapıldı! Kolay emeklilik geldi!
Kolay emeklilik geldi! İHYA sistemiyle anında SGK ve Bağkur'lu emekli olun! Emekli olmak isteyenler için güzel haber geldi. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına ermişti. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olmuştu. Bu anlamda toplu ödemeyle emekli olmayı ve SGK'nın İHYA sistemini haberimizde detaylı olarak verdik.
İHYA sistemiyle anında SGK ve Bağkur'lu emekli olun! Kolay emeklilik geldi! Milyonlarca vatandaş için emeklilikle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Emekli olunca ne kadar maaş bağlanır? 25 sene sigortalılık yaş şartıyla ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaş hesabı ve aylık maaş tutarına dair SGK uzmanları açıklamalarda bulundu. Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi, Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürmüştü. Bağ-Kur'lulara primleri amacıyla yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) basitliği getirildi. Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek.
Bunun için, hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile ve kamu görevlilerinin çalıştığı işten ayrıldıktan, köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların işyerini kapattıktan, sonra Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi ile bağlı bulunduğu il müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yolu ile ödenmez. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir.
Yaşlılık Toptan Ödemesinin İhyası
5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş tespit edilenlerden, tekrardan bu Kanuna tâbi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak başvuru etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geride bıraktığımız seneler için her senenin gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilir.