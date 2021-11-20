Hesaplara para yatacak! Maaşı 1500, 2500 TL ve üstü olan emekli vatandaşlar dikkat edin

Emekli vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşlarını kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar yarışa girdi. Bankaların kampanyaları vatandaşlar doğrultusundan merakla yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyaya katılım sağlayan emeklilerin 180 gün içerisinde maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşımış olması gerekmektedir. Emekli maaşının 180 gün içerisinde Yapı Kredi Bankası'na taşınmaması durumunda referans gösteren ve referans gösterilen müşteriler kampanyadan yararlanamaz.