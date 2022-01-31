2022'de emekliye 12 bin 760 TL ödeme var! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: SGK imdada yetişti! Başvuran 10 günde maaşına kavuşuyor!

Her çalışanın hayali bir gün emekli olup yüksek maaşla rahat etmektir. Uzun seneler boyunca gün sayanlar yıl, yaş ve prim şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapıyor. 1 hafta 10 gün içinde maaşına kavuşuyor. Ancak aylık bağlama işlemleri uzayanlar için SGK imdada yetişiyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (12 bin 760 TL) ön ödeme, avans alma şansına sahip oluyor. Başvuranlar en geç 10 gün içinde emekli maaşını hesabında görüyor. Avansın aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, maaştan 1/4 (yüzde 25) oranında kesiliyor. Peki, emekli avansından kimler yararlanabilir? 12 bin 760 TL avans nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler!