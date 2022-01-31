Erken emeklilik için SGK’ya başvurmayı unutmayın! 43, 49 yaşında emekli olabilmek için bunlara dikkat! İşte o şartlar…

Çalışma hayatında uzun seneler boyunca aktif olan vatandaşlar emekliliğin yolunu bekliyor ve bu refah hayata daha erken ulaşmanın yollarını araştırıyor. Yaşlılığında rahat bir yaşam sürmek isteyenler 43, 49 yaşında emekli olabilmek için hangi şartların olması gerektiğini merak ediyor. Erken emeklilik herkesin hayali olsa da bunun için belli başlı şartlara sahip olmak ve SGK'ya başvuruda bulunmayı unutmamak gerekiyor. İşte 43, 49 yaşında erken emeklilik konusuna dair tüm bilgiler!