Bu kişiler %65 zam + 9.075 TL maaş alacak! Ocak 2023 için BRÜT NET evli çocuklu bekar asgari ücret hesabı! 84,34 milyonun ağzı kulaklarına varacak
Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi Ocak 2023'ten itibaren ne kadar zamlı maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Ağustos ayı enflasyon oranlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimi ay aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammının yanı sıra asgari ücret zammı için de geri sayım başladı. Hesaplamalar yapılmaya başlarken tahmini rakamlar da geldi. İşte detaylar...
2023'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? soruları gündemde yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonu Kasım ayında toplanacak. Masadaki formüller ve tahminler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya asgari ücret ile ilgili, ''Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır." dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de beklenen rakamı açıkladı. İşte o rakam...
Asgari ücret zammıyla ilgili 3 formül gündeme geldi. Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Biz bir simülasyon yaptık. Orta vadeli program açıklandıktan sonra bir yılsonu enflasyon hedefi açıklandı yüzde 65 gibi. Ekonomistlerle yapılan bir anket var oradan yüzde 70 civarında bir enflasyon tahmini çıktı. Dolayısıyla bunlarla bir simülasyon yaptık.
Ama yılbaşında emekliler, memurlar ve asgari ücretli işçiler için yeni zamlar ve yeni maaşlar belirlenecek.
"GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET BEKLİYORUZ"
Sayın Cumhurbaşkanı da onu söyledi zaten. Geçtiğimiz Ocak ayında geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan ek zamlar vardı. Normal enflasyon artışlarından farklı olarak memurlar için Ocak'ta 2,5 puanlık bir toplu sözleşme artışına ek yapıldı taban maaşlar SSK ve BAĞKUR emeklileri için önce 1.500 liradan 2.500 liraya daha sonra 3.500 liraya çıkartıldı.