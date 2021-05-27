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Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği nefes kredisi başvurularıyla ilgili müjdeli haber geldi. 1 Haziran'da başlayacak olan başvurularda 2020 yılı cirosuna göre 200 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

27.05.2021 09:27 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:27
Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda. Virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için devreye alınan nefes kredisine dair detaylar merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, nefes kredi paketine ilişkin detayları tek tek açıkladı. 6 ayı ödemesiz Nefes Kredisi için başvurular 1 Haziran'da başlıyor. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

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Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın binlerce işletmeye müjdesini verdiği 'Nefes Kredisi', 1 Haziran'da başlıyor.

Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

Salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak.

Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

ÜST LİMİT 200 BİN TL

Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak kredinin faiz/kâr payı oranı da yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.