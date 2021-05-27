Can suyu olacak müjde! 180 gün ödeme falan yok! İki yüz bin TL'ye kadar anında hesaplarda

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği nefes kredisi başvurularıyla ilgili müjdeli haber geldi. 1 Haziran'da başlayacak olan başvurularda 2020 yılı cirosuna göre 200 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

27.05.2021 09:27 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





