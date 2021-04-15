Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü (15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?)
Kripto para piyasaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Nisan'da gelen son dakika güncel piyasa verilerine göre Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü. Ethereum son 24 saatte yüzde 4.57 artışla 2,468.84 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 284.41 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 548.39 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 36.77 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 84.58 milyar dolara geriledi.
15.04.2021 10:41
- Son Güncelleme: 15.04.2021 10:43