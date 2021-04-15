RAMAZAN İMSAKİYE
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Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü (15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?)

Kripto para piyasaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Nisan'da gelen son dakika güncel piyasa verilerine göre Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü. Ethereum son 24 saatte yüzde 4.57 artışla 2,468.84 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 284.41 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 548.39 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 36.77 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 84.58 milyar dolara geriledi.

15.04.2021 10:41 - Son Güncelleme: 15.04.2021 10:43
Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü 15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü.

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Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü 15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla 2.22 trilyon doların üzerine yükselen toplam piyasa hacmi bu düzeylerde tutundu.

Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü 15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?

Son 24 saat içinde 61,554.80 ve 64,863.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 1.09 düşüşle 63,164.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 10.61 olarak hesaplandı.

Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü 15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 177 milyar dolar düzeyine geriledi.

Bitcoin 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü 15 Nisan bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 4.57 artışla 2,468.84 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 284.41 milyar dolara yükseldi.