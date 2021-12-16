Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilik için 10 yıl sigortalı olmak yetiyor! 1800 günden malulen emeklilik şartları…

Emeklilik tarihini öne çekmeye çalışan milyonlarca vatandaş borçlanmanın yanı sıra diğer yöntemlerin neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. İş göremez raporuyla birlikte ömür boyu malulluk maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar için SGK yaş şartı da istemiyor. Bu hususta SGK'ya başvuru yapabilmek için malulen emeklilik şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 günden emeklilik mümkün. Malulen emekliliğe esas hastalıklar hangileri?