Yatırım için hangi altını almalıyım 2021? Çeyrek altın mı gram altın mı daha karlı? Bu tüyoları okumadan altın almayın!

ÇEYREK Mİ YOKSA BİLEZİK Mİ DAHA KARLI?

Altına yatırım yapmayı düşünenler diğer mevcut seçenekler ise çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ya da bilezik olacaktır. Bu altın türlerinin gram altından farklı olarak değerine ek olarak işçilik maliyeti uygulanıyor. Bu sebeple olması gereken miktardan daha yüksek bir miktar ödenebiliyor. Yatırım amacıyla hangi altın almak gerekir sorusuna ise gram altın, çeyrek, yarım ya da tam altın veya işçilik maliyetinin az olduğu düz bileziklerin alınmasının daha faydalı olacağı cevabını verebiliriz.