Yatırım için hangi altını almalıyım 2021? Çeyrek altın mı gram altın mı daha karlı? Bu tüyoları okumadan altın almayın!
Altın alıp yatırım yapan kişiler tarafından anlık altın fiyatları takip ediliyor. Bu kapsamda, Yatırım için hangi altın alınmalı 2021? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Farklı çeşitlerinden dolayı hangisinde daha çok kar elde edileceği merak konusu oluyor ve gündeme geliyor. Peki Çeyrek altın mı bilezik mi daha karlı? Hangisini almak daha çok kazandırır? Altın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte tüm detaylar…
Yatırım için hangi altın alınır? Çeyrek altın mı bilezik mi daha karlı? Soruları gündemde en çok araştırılan sorular arasında yer aldı. Vatandaşlar, birikimlerini değerlendirmek ve daha çok kazanmak için genellikle farklı alternatifleri, yatırım yöntemlerini araştırıyor. Eskilerden günümüze kadar uzanan altın biriktirme rutini hala devam ediyor. Peki hangi altını almak daha karlı bir yatırım olur? İşte merak edilen sorunun cevabı!
YATIRIM İÇİN HANGİ ALTIN ALINIR?
Altın yatırımında karar kılanlar için bir çok seçenek mevcut. Bu seçeneklerin arasında çeyrek altın, gram altın ya da bilezik gibi ürünler bulunuyor. Bunlarla beraber akıllara şu soru geliyor; hangi altına yatırım yapılmalı ve hangi altın yatırımı daha çok getiri sağlar? Bu soruların cevabını yazımızda sizlere aktaracağız.
Uzun araştırmalar sonucu, yatırım yapmak isteyen ve altına yatırım yapmaya karar veren kişilerin hangi altına yatırım yapmaları gerektiği kafalarında bir soru işareti oluşturuyor. Birikimlerini katlamak ve fayda sağlamak isteyenler için hangi altının bu doğrultuda daha çok kazandırdığı konusu oluyor.
ÇEYREK Mİ YOKSA BİLEZİK Mİ DAHA KARLI?
Altına yatırım yapmayı düşünenler diğer mevcut seçenekler ise çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ya da bilezik olacaktır. Bu altın türlerinin gram altından farklı olarak değerine ek olarak işçilik maliyeti uygulanıyor. Bu sebeple olması gereken miktardan daha yüksek bir miktar ödenebiliyor. Yatırım amacıyla hangi altın almak gerekir sorusuna ise gram altın, çeyrek, yarım ya da tam altın veya işçilik maliyetinin az olduğu düz bileziklerin alınmasının daha faydalı olacağı cevabını verebiliriz.
ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
-Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.
-Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.
-Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.
-Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.
-Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.
-Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼' ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.