Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 10 yılda ikinci emeklilik fırsatı! Emeklilikte çifte maaş
Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Çalışanlara 10 yıl 56 yaş ile ikinci emeklilik yolunu açan Otomatik Katılım Sistemi'nin uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüşmesi için yeni atımlar atılacak. Bu kapsamda yeni teşvikler beklenirken, birikimlerden nakit çekim imkanı yakında başlayacak.
Çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek için hayata geçirilen Otomatik Katılım Sistemi pek çok teşvik sunarken, 10 yıl 56 yaş şartıyla emeklilik yolunu açıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, halen 6 milyon 542 bin çalışan Otomatik Katılım Sistemi'nde bulunuyor. Toplam fon büyüklüğü ise 25 milyar liraya ulaşmış durumda.
Programda, Otomatik Katılım Sistemi'nin diğer emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürüleceği ifade edildi.
YENİ TEŞVİKLER VAR
İlk olarak 1 Ocak 1997'de yürürlüğe giren otomatik katılım için, bu yılın başında önemli düzenlemeler yapıldı. Çıkarılan yasa ile birikimlere sağlanan devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a yükseltilirken, 45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde Otomatik Katılım Sistemi'ne girebilmesinin yolu açıldı. Ayrıca nakit ihtiyacı doğan katılımcıların bunu sistemden çıkmadan karşılayabilmesine yönelik yasal altyapı hazırlandı.
NAKİT ÇEKİM YAPILACAK
Uygulama detayları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı gibi hallerde nakit paraya ihtiyaç duyarsa, birikimlerinden kısmen ödeme alabilme fırsatına sahip olacak.