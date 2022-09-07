Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 10 yılda ikinci emeklilik fırsatı! Emeklilikte çifte maaş

Çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek için hayata geçirilen Otomatik Katılım Sistemi pek çok teşvik sunarken, 10 yıl 56 yaş şartıyla emeklilik yolunu açıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, halen 6 milyon 542 bin çalışan Otomatik Katılım Sistemi'nde bulunuyor. Toplam fon büyüklüğü ise 25 milyar liraya ulaşmış durumda.