Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C'liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! Artık o kişiler için EYT ŞARTI kalktı! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.