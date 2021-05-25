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Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

Memur olmak isteyen milyonlarca kişinin beklediği müjde oldu. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her gün yeniliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. İşte o ilanlar…

25.05.2021 06:36 - Son Güncelleme: 25.05.2021 06:37
Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

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Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

İşte personel aranan kadrolar

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
İLLER BANKASI A.Ş.

365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

12 ALACAK
CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK