Milyonlarca kişiye müjde! Binlerce memur alınacak
Memur olmak isteyen milyonlarca kişinin beklediği müjde oldu. Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her gün yeniliyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. İşte o ilanlar…
25.05.2021 06:36
- Son Güncelleme: 25.05.2021 06:37
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.