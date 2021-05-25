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Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası...

İntibak düzenlemesi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, bu yaz yeniden gündemde yer alacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Şimdi gözler konu hakkında yapılacak çalışmaya çevrildi.

25.05.2021 07:09 - Son Güncelleme: 25.05.2021 07:09
Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası...

Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası... İntibak düzenlemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiren bir gelişme olarak gündeme geliyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek.

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Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası...

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.

Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası...

Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası...

Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.

Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası...

YENİDEN MASADA

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.