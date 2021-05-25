Beş milyon emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya 355 TL intibak zammı! 2000 yılı sonrası... İntibak düzenlemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiren bir gelişme olarak gündeme geliyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talep edilecek.