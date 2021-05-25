İhtiyaç kredisi çekeceklere müjde! 3 ay geri ödemesiz ve düşük faiz fırsatı! 50.000 TL hemen alınabiliyor…

Yeni iş kurma, evlerine eşya alma, kursa yazılma vs. daha pek çok yapmak istediği şey için İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Sevindirici haber geldi ve bankalardan 3 ay geri ödemesiz ve düşük faiz fırsatı gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Şartları taşıyan vatandaşlar başvurduklarından 50.000 TL'yi hemen alabiliyor. Peki hangi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte yararlanmak isteyenler için tüm bilgiler…