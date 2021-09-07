7 Eylül Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Altın fiyatları fırladı, rakamı gören şaştı kaldı! Vatandaşlar kuyumculara koştu
Altını yatırım aracı olarak gören vatandaşlar canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Sonbahar aylarına gelinmesiyle düğün nikah gibi merasimlerin yavaş yavaş sonuna gelindi ancak yine de çeyrek altın ve gram altına olan ilgi sürüyor. Bu kapsamda serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki altın fiyatları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında hareketlilik hakim. Günlerdir dalgalanmanın yaşandığı altın fiyatları Salgı gününe yükselişle başladı. Peki 7 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
07.09.2021 07:17
- Son Güncelleme: 07.09.2021 07:18
7 Eylül Salı günü özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Canlı ve güncel altın fiyatları hafta içi her gün vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Altın çeşitliliğindeki alış - satış fiyatları 7 Eylül Salı günü itibariyle güncellendi. Peki Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altının bugünkü satış fiyatı 485,94 TL, alış fiyatı ise 486,02 TL... Çeyrek altın ise bugün 790,00 TL'den alınıyor. işte gram, çeyrek, yarım ve tam altın, 22 ayar gram bilezik fiyatları...