7 Eylül Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları! Altın fiyatları fırladı, rakamı gören şaştı kaldı! Vatandaşlar kuyumculara koştu

7 Eylül Salı günü özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Canlı ve güncel altın fiyatları hafta içi her gün vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Altın çeşitliliğindeki alış - satış fiyatları 7 Eylül Salı günü itibariyle güncellendi. Peki Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altının bugünkü satış fiyatı 485,94 TL, alış fiyatı ise 486,02 TL... Çeyrek altın ise bugün 790,00 TL'den alınıyor. işte gram, çeyrek, yarım ve tam altın, 22 ayar gram bilezik fiyatları...