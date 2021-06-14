Milyonlarca kişiye 914 TL devlet desteği! Çoğu kişinin bundan haberi yok! İşte şartlar, başvuru için gerekli belgeler…

Milyonlarca kişiye 914 TL devlet desteği veriliyor ve çoğu kişinin bundan haberi yok. Özellikle koronavirüsten dolayı devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu ekonomik destekler daha bir ön plana çıkmaya başladı ve bilgisi olmayanlar için aylık devlet tarafından ödenen 914 TL desteği ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların fakirliklerini belgelemesi gerekiyor. Bunun için şartların neler olduğu ve başvurulara ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.