2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor! Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına gözler çevrildi. İşçi ve işveren tarafından pazarlık sürecinde olan asgari ücret zammının ilk rakamlarının bugün açıklanması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Peki, Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL? 2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor!
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücretin belirlenmesi için sona yaklaşıldı. Tüm gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak. Bilindiği üzere, 2021 yılı asgari ücret net 2.825 lira brüt ise 3.577 lira olmuştu. Peki, 2022 Asgari ücret net brüt ne kadar oldu? Asgari ücret 2022 yılı son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL? İşte merak edilenler!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.