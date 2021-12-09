2022 Asgari ücret net - brüt ne kadar oldu? Zam tutarı belli oluyor! Asgari ücret son dakika 2022 yılı net-brüt zam oranı aylık kaç TL?

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücretin belirlenmesi için sona yaklaşıldı. Tüm gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak. Bilindiği üzere, 2021 yılı asgari ücret net 2.825 lira brüt ise 3.577 lira olmuştu. Peki, 2022 Asgari ücret net brüt ne kadar oldu? Asgari ücret 2022 yılı son dakika net-brüt zam oranı aylık kaç TL? İşte merak edilenler!