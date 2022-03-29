Milyonlarca kişi bunu merak ediyor! Emekliye zamlı bayram ikramiyesi için 4 formül!
Milyonlarca emekli geçen yıl bayram ikramiyelerinin zamlı verilmesinin ardından bu yıl da zamlı ikramiye bekler oldu. Emeklilere bayram ikramiyesi için çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında emekliye zamlı bayram ikramiyesi için 4 formülü açıkladı.
Yasa ilk çıktığında bin liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı.
Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu arada ikramiye ile ilgili bize de birçok soru ulaşıyor. İşte emekliler için mini bir ikramiye rehberi...
● Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor? SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.