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Evlenene 3 fırsat! En az 15 bin TL çeyiz yardımı, 16 bin 394 TL devlet katkısı, istifa edene kıdem tazminatı...

Çeyiz hesabı açanlara evlendiklerinde 16 bin 394 liraya varan devlet katkısı verilirken, yetim kızların 24 maaş çeyiz yardımı imkanı bulunuyor. Evlenip 1 yılda işten ayrılan kadınlar da tazminat alabiliyor.

Çığıl Ön Yener
29.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 29.03.2022 06:59
Evlenene 3 fırsat! En az 15 bin TL çeyiz yardımı, 16 bin 394 TL devlet katkısı, istifa edene kıdem tazminatı...

Devlet evlenenlerin yanında.

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Evlenene 3 fırsat! En az 15 bin TL çeyiz yardımı, 16 bin 394 TL devlet katkısı, istifa edene kıdem tazminatı...

Yetim kız çocuklarına 24 maaş peşin ödeme yapılırken, bu şekilde en az 15 bin lira veriliyor.

Evlenene 3 fırsat! En az 15 bin TL çeyiz yardımı, 16 bin 394 TL devlet katkısı, istifa edene kıdem tazminatı...

Çeyiz hesabı açıp düzenli birikim yapanlara da 16 bin 394 liraya varan devlet katkısı ödenirken, çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabiliyor.

Evlenene 3 fırsat! En az 15 bin TL çeyiz yardımı, 16 bin 394 TL devlet katkısı, istifa edene kıdem tazminatı...

Evlenen kadınlara ayrıca tazminatını alarak işten ayrılma imkanı sunuluyor.

Evlenene 3 fırsat! En az 15 bin TL çeyiz yardımı, 16 bin 394 TL devlet katkısı, istifa edene kıdem tazminatı...

MEMURDA FARKLI
Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor.

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