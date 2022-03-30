32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL'niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!
Bankaların günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni oranlar görülmeye devam ediyor. Son aylarda düşüş eğilimi gösteren mevduat faiz oranlarına ek her zaman ekstralı faiz veren ING Bank, ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri sayesinde de birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin vadesi bozulmadan vadeli mevduat hesabı kullanmasını sağlıyor. Bankaların mevduat faiz oranları arasından yüksek oranlarıyla öne çıkan ING Bank, e – Turuncu Hesap kapsamında 90 gün boyunca devam eden hoş geldin faizi vermektedir. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? ING Bank mevduat faiz oranları ne kadar? İşte günlük mevduat hesaplarında son durum
30.03.2022 08:53 - Son Güncelleme: 30.03.2022 08:53
Kur korumalı TL mevduat sistemiyle birçok kişinin vadeli mevduat hesaplarına yöneldiği görüldü. Mevduat hesaplarında son dönemde yüksek hoş geldin faizlerinin görülmesi ve birçok bankacılık ürün ve hizmetinin de söz konusu hesaplar ile avantajlı oranlarla sunulması ilgiyi de artırmaya devam ediyor. ING Bank ise %19 faiz oranları ile en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar arasında yer alıyor.
Her An Para Çekme ve Yatırma Ayrıcalıkları
Vadesi bozulmadan her an para yatırma ve çekme işlemlerinin yapılabildiği ING Bank mevduat hesabı, çalışma günleri için saat 17.00'den önce para yatırıldığında aynı gün faiz kazanma imkanı da vermektedir.