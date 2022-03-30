Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL'niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL'niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

Bankaların günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni oranlar görülmeye devam ediyor. Son aylarda düşüş eğilimi gösteren mevduat faiz oranlarına ek her zaman ekstralı faiz veren ING Bank, ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri sayesinde de birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin vadesi bozulmadan vadeli mevduat hesabı kullanmasını sağlıyor. Bankaların mevduat faiz oranları arasından yüksek oranlarıyla öne çıkan ING Bank, e &ndash; Turuncu Hesap kapsamında 90 gün boyunca devam eden hoş geldin faizi vermektedir. Peki, en yüksek mevduat faizi hangi bankada? ING Bank mevduat faiz oranları ne kadar? İşte günlük mevduat hesaplarında son durum

takvim.com.tr
30.03.2022 08:53 - Son Güncelleme: 30.03.2022 08:53
32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL’niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

Kur korumalı TL mevduat sistemiyle birçok kişinin vadeli mevduat hesaplarına yöneldiği görüldü. Mevduat hesaplarında son dönemde yüksek hoş geldin faizlerinin görülmesi ve birçok bankacılık ürün ve hizmetinin de söz konusu hesaplar ile avantajlı oranlarla sunulması ilgiyi de artırmaya devam ediyor. ING Bank ise %19 faiz oranları ile en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL’niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

ING Bank Hoş Geldin Faizi Nedir?

ING Bank'ın e – Turuncu Hesap ile yüksek hoş geldin faiz fırsatları devam ediyor. Birikimlerini en düşük limitlerde dahi yüksek faiz getirisi üzerinden değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunan ING Bank, %19 hoş geldin faizine sahiptir.

32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL’niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

Üstelik her zaman ekstralı faiz olanakları ile paranızı bankada durduğu gibi katlamaya başlayabilirsiniz.

32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL’niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

90 gün boyunca devam eden hoş geldin faizinden hem de hoş geldin faizi süresi sonunda piyasa koşullarına göre her zaman yüksek faiz getirisinden yararlanma imkanı da sunuluyor.

32 günlük en yüksek faiz oranları ve birçok ayrıcalık duyuruldu! 10.000 TL’niz varsa oturduğunuz yerden paranızı katlayın!

Her An Para Çekme ve Yatırma Ayrıcalıkları

Vadesi bozulmadan her an para yatırma ve çekme işlemlerinin yapılabildiği ING Bank mevduat hesabı, çalışma günleri için saat 17.00'den önce para yatırıldığında aynı gün faiz kazanma imkanı da vermektedir.

SON DAKİKA