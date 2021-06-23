En az 767 TL ödenecek! On binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor
Yaz ayları birçok öğrenci için tatil anlamına gelirken, on binlerce öğrenci için ise staj dönemi demek. Koronavirüs salgını döneminde ara verilen stajlar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlıyor. Peki staj döneminde SGK primlerini kim ödüyor? Hangi firmalar stajyer çalıştırmak zorunda? Stajyer öğrencilere ücret ödemek zorunlu mu? İşte detaylar...
Uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi gündeme geldi veya ancak ailelerin izni ve işyerinin gerekli önlemleri alması koşuluyla sınırlı şekilde işyerinde yapılabildi. Kontrollü normalleşmeye geçilmesi, kısıtlama tedbirleri ve aşılamanın hızlanmasıya vaka sayılarının düşmesine bağlı olarak 'işbaşında' stajlar da başladı.
Milliyet'in haberine göre mesleki teknik eğitim ile yükseköğretim sistemi içinde bazı bölümlerde (eğitim fakülteleri, mühendislik bilimleri vb.) zorunlu stajlar söz konusuyken; çok sayıda öğrenci ileride yapacağı iş başvurularında bir adım öne geçebilmek için kendi isteğiyle, yani zorunlu olmasa da staj yapmak istiyor.
STAJ ZORUNLULUĞU
3308 Sayılı Kanun'a göre, 10 ve daha fazla personel çalıştıran firmaların, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Bu düzenlemeye göre, 10'dan fazla çalışanı olan işverenler, firmalarında stajyer çalıştırmak zorunda.