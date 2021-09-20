3 maaş 2 tazminat hakkı doğuyor! Kumbara misali para toplanabilir! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak!
Bireysel emeklilik sistemi yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde çalışan insanların pek çoğu tamamlayıcı emeklilik sayesinde 10 yıl gibi büyük bir süre avantajı sağlıyor. Bireysel emeklilik sisteminde devlet tarafından sisteme katılan her vatandaşa yüzde 25 katkı sağlanıyor. Örneğin 17.000 liralık bir birikime sunulan devlet katkısı 4.250 TL oluyor. Sistemde ayda 100 lira da 1000 lira da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme miktarınız arttıkça birikimleriniz de artacak. Bu sayede de sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşında artış yaşanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sisteme dair merak edilen tüm bilgileri aktardı.
3 maaş 2 tazminat hakkı doğuyor! Kumbara misali para toplanabilir! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemi uygulanmaya başlandığından bu yana yoğun ilgili görmeye devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayından itibaren 18 yaşının altındaki çocuklar sistem dahil edilmeye başlandı. 2000 yılı ve daha sonrasında işe girenler çalıştığı zamanlarda BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşma imkanına sahip olacak. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak.
AVANTAJ SAĞLIYOR
Sosyal güvenlik sisteminden emekli olmak isteyenler 2000 sonrası işe girmişlerse 58-60 yaşını bekleyecek ve 20 yıl çalışacak. Alternatif emeklilik sisteminde ise 10 yıl 56 yaş yetiyor. Üstelik ayda 100 lira ödeseniz bile hakkınız bulunuyor.
Türkiye'de çalışanların hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ederken, emekliliği bir amaç olarak görüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor.
Sizin işe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.