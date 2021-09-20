3 maaş 2 tazminat hakkı doğuyor! Kumbara misali para toplanabilir! Yıllığına 4.250 TL katkı sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemi uygulanmaya başlandığından bu yana yoğun ilgili görmeye devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayından itibaren 18 yaşının altındaki çocuklar sistem dahil edilmeye başlandı. 2000 yılı ve daha sonrasında işe girenler çalıştığı zamanlarda BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşma imkanına sahip olacak. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak.