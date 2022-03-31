Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri
Emekli ikramiyelerinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'na az bir vakit kala 1.100 TL olarak verdiği emekli bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar ödeneceği araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli ise 2022 emekli bayram ikramiyelerinde zam yapılmasına dair beklentilerini duyurdular. 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri amacıyla resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, bu emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne vakit yapılacak? İşte detaylar
31.03.2022 07:58 - Son Güncelleme: 31.03.2022 07:59
Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlayan bayram ikramiyelerinde bu yıl ciddi bir artış beklentisi oluştu. Yılda iki defa her iki dini bayramdan önce yapılan ödemeler, geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak hesaplara aktarıldı. Bu yıl oluşan artış beklentisinde de ise 2022 yılı için en az bayram ikramiyesi ödemeleri kapsamında en az 3.000 TL olarak yapılması yönünde. Özellikle asgari ücrete yapılan zam ve diğer ücretlerde görülen artış bu beklentinin oluşmasında etkili oldu.
Bayram İkramiyelerine 100 Lira Artış Yapıldı!
2021'de ise emekli bayram ikramiyelerine sadece 100 lira artış yapılarak ilgili kişilerin hesaplara aktarılmıştı.