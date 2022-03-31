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Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri

Emekli ikramiyelerinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'na az bir vakit kala 1.100 TL olarak verdiği emekli bayram ikramiyelerinin bu sene ne kadar ödeneceği araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli ise 2022 emekli bayram ikramiyelerinde zam yapılmasına dair beklentilerini duyurdular. 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri amacıyla resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, bu emekli ikramiyesi ne kadar? 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne vakit yapılacak? İşte detaylar

takvim.com.tr
31.03.2022 07:58 - Son Güncelleme: 31.03.2022 07:59
Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri

Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlayan bayram ikramiyelerinde bu yıl ciddi bir artış beklentisi oluştu. Yılda iki defa her iki dini bayramdan önce yapılan ödemeler, geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak hesaplara aktarıldı. Bu yıl oluşan artış beklentisinde de ise 2022 yılı için en az bayram ikramiyesi ödemeleri kapsamında en az 3.000 TL olarak yapılması yönünde. Özellikle asgari ücrete yapılan zam ve diğer ücretlerde görülen artış bu beklentinin oluşmasında etkili oldu.

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Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri

Emekli Bayram İkramiyesine Zam Gelecek Mi?

Milyonlarca emekliyle birlikte bayramlarda ödeme alan çok sayıda vatandaş bu yıl bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri

2018 yılında yılda iki defa olmak üzere bütün emeklilere bin lira olarak ödenmeye başlayan emekli ikramiyesi, bu yılki tahminlere göre 2 bin liraya kadar çıkarılacak. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri

Bayram İkramiyelerine 100 Lira Artış Yapıldı!

2021'de ise emekli bayram ikramiyelerine sadece 100 lira artış yapılarak ilgili kişilerin hesaplara aktarılmıştı.

Emekli bayram ikramiyeleri Nisan ayında mı ödenecek? Emeklilere bayram müjdesi 3.500 TL mi olacak? Son dakika zam haberleri

1.100 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyelerinin, 2022 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 50'nin üzerinde zam, enflasyon oranları ve emekli – memur maaşlarına yapılan zamlara göre yüzleri güldürecek bir artış yapılabileceği aktarılıyor.

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