Milyonlarca işveren ve çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ödemesinde neler değişecek? Vergi istisnası...
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı işverenlerin çalışanlara vereceği yemek ödemesinde yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının ardından; çalışanlar ve işverenler konuyla ilgili bazı detayları araştırmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek Torba Kanun'da yer alacak düzenleme ile birlikte ödenen yemek bedeli tutarları vergi istisnası kapsamına girecek. Peki, mevcut durumda işverenin yemek uygulaması nasıl, halen uygulanan yemek bedeli istisnası ne anlama geliyor, yeni düzenlemenin çalışana ve işverene etkisi nasıl olacak? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'ın, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir" açıklamasından sonra; çalışanlar, işverenlerin ödediği yemek ücretlerini sorgular oldu.
Yeni düzenleme, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek olan Torba Kanun'da yer alacak. Hürriyet'in haberine göre düzenleme ile bugüne kadar uygulanan yemek bedeli istisnası değişecek ve çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları vergi istisnası kapsamına girecek. Peki, mevcut durumda işverenin yemek uygulaması nasıl, halen uygulanan yemek bedeli istisnası ne anlama geliyor, yeni düzenlemenin çalışana ve işverene etkisi nasıl olacak? İşte, yemek ücreti konusunda tüm merak edilenler...
3- Günlük yemek tutarı ne kadar?
Aslında işverenin, çalışana ödeyeceği günlük yemek ücretinin bir üst limiti yok. Ancak vergiden muaf tutulacak günlük yemek ücreti tutarını devlet her yıl belirleyip, açıklıyor. Bu tutar 2022 yılı temmuz ayından yıl sonuna kadarki sürede 51 lira, KDV ile birlikte 55 lira olarak belirlendi. İşveren, günlük bu tutarı, ücretten istisna edebiliyor. İşte buna da 'yemek bedeli istisnası' deniyor. İşverenin, işyeri dışında yemek vermesi durumunda, bunu yemek kuponu, yemek kartı gibi ödeme sistemleri ile verme hakkı da bulunuyor.