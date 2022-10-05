Brent petrol yükseldi BENZİN, MOTORİN, LPG’YE ZAM! ⛽Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, Shell, Opet, Total...

Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatları 5 Ekim 2022 Çarşamba günü itibarıyla değişti. 81 ildeki milyonlarca sürücü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Dün 89,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 89,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,05 dolardan alıcı buldu. Peki akaryakıta ne kadar zam geldi? Benzin, motorin litresi ne kadar oldu?