Brent petrol yükseldi BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM! ⛽Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, Shell, Opet, Total...
Brent petrol yükseliyor! Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarına da zam geldi. Son dakika milyonlarca araç sürücüsüne kötü haber! Fed faiz kararı ve resesyon endişeleriyle 4 haftadır düşüşünü sürdüren brent petrol fiyatları 5 Ekim itibariyle tekrardan 100 dolara yaklaştı. Son olarak 20 Eylül günü motorin fiyatlarına 1,76 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,40 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki yükseliş zam haberlerini de beraberinde getirdi. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM VAR MI, GELDİ Mİ? İşte 5 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, Shell, Opet, Total akaryakıt fiyat LİSTESİ...
Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatları 5 Ekim 2022 Çarşamba günü itibarıyla değişti. 81 ildeki milyonlarca sürücü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Dün 89,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 89,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,05 dolardan alıcı buldu. Peki akaryakıta ne kadar zam geldi? Benzin, motorin litresi ne kadar oldu?
LPG'YE İNDİRİM GELİYOR
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Otogaz grubunda 76 kuruş indirim bekleniyor.