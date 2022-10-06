Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ!

TMO Market tarafından satılan uygubn fiyatlı kaliteli ürünler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Fındıktan ayçiçek yağına birçok gıda ürününde indrim yapan TMO'nun güncel fiyat listesi merak edildi. İşte 2022 Ekim ayı TMO market fiyatları...