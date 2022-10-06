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Haberler Ekonomi Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL'ye DÜŞTÜ!

Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL'ye DÜŞTÜ!

TMO Market güncel fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte ekim ayı indirimli ürünler listesi...

takvim.com.tr
06.10.2022 12:28 - Son Güncelleme: 06.10.2022 12:28
Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ!

TMO Market tarafından satılan uygubn fiyatlı kaliteli ürünler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Fındıktan ayçiçek yağına birçok gıda ürününde indrim yapan TMO'nun güncel fiyat listesi merak edildi. İşte 2022 Ekim ayı TMO market fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ!

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 16.75 Türk Lirası

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 15.75 Türk Lirası

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr TMO fiyatı: 15.00 Türk Lirası

Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ!

Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 Türk Lirası

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 Türk Lirası

Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 Türk Lirası

Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 Türk Lirası

Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası

Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ!

Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 83.75 Türk Lirası

Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 63.75 Türk Lirası

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 66.25 Türk Lirası

Nohut İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 25.50 Türk Lirası

Nohut Çok İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası

Kırmızı Mercimek 1 Kg TMO fiyatı: 17.50 Türk Lirası

Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ!

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