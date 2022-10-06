Hem doğal hem uygun! Ekim ayı TMO market güncel fiyat listesi... 1 LT ayçiçek yağı 27 TL'ye DÜŞTÜ!
TMO Market güncel fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte ekim ayı indirimli ürünler listesi...
TMO Market tarafından satılan uygubn fiyatlı kaliteli ürünler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Fındıktan ayçiçek yağına birçok gıda ürününde indrim yapan TMO'nun güncel fiyat listesi merak edildi. İşte 2022 Ekim ayı TMO market fiyatları...
Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 Türk Lirası
Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 Türk Lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 Türk Lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 Türk Lirası
Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 83.75 Türk Lirası
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 63.75 Türk Lirası
Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 66.25 Türk Lirası
Nohut İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 25.50 Türk Lirası
Nohut Çok İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası
Kırmızı Mercimek 1 Kg TMO fiyatı: 17.50 Türk Lirası