Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor! 20.000 ve 40.000 TL ödeme - Başvurana yardım yapılacak…
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan barınma yardımlarında yapılan 4 yardım bulunuyor. Bir yardım doğal afet kapsamında sağlanırken diğer 3 destek vatandaşların ihtiyacı olması durumunda ödeniyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. 20 bin TL değerinde sosyal yardım ödemeleri başladı. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.
2021 yılında devlet tarafından çeşitli pandemi destekleri uygulamada olacak. Ailelere nakit para yardımı sağlamaya devam edecek devlet bunun dışında elektrik ve yakacak alanında da önemli destekleri vatandaşların kullanımına sunacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması durumunda çok farklı kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.
Gıda yardımları
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan yardımların başında gelen gıda yardımları en çok da dini bayramlardan önce ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.
Barınma yardımları
İçinde barınamayacak kadar eski ve sağlıksız olan evler için toplam 20 bin TL ye varan destek ödemeleridir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.
Yetim ve öksüz yardımları
Annesi, babası ya da her ikisini de kayıp eden yetim ve öksüz yardımları her ay 150 TL olarak verilir. Kız çocukları sigortalı işe girene ya da evlenen kadar bu desteklerden yararlanabilirken erkekler eğitim hayatına devam ediyorsa 25 yaşına, devam etmiyorsa 18 yaşına kadar yararlanabilecekler.