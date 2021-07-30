Emekli, çalışan, çalışamayan, işsiz, esnaf, ev kadını, Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkese maddi yardım! Ve belli oldu!
Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara detaylı yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet şeklinde olmaktadır. Aynı vakitte devlet kurumları doğrultusundan sağlanan desteklerin dışında birtakım vakıflarda vatandaşlara çok mühim tutarlarda destek ödemesi yapıyorlar. Geliri olmayan, gereksinimi olan vatandaşlara sağlanan destekler kapsamında vatandaşlara aylık maaş yardımı sunuyor. Bu yardımdan faydalanmak amacıyla lüzumlu koşullar ve aylık ödeme rakamlarına dair tutarlar haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda vatandaş devlet doğrultusundan sağlanan takviyeleri daha çok incelemeye başladı. Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara detaylı yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi detaylı yardımlardır. Devlet birimlerine ek olarak aylık destek gerçekleştiren kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. VGM doğrultusundan sağlanan takviyelerin ilki kuru yardımı ikincisi ise aylık maaş yardımı. Bu maaş desteğinden faydalanmak isteyen yurttaşların sağlamaları gereken koşullar bulunmakta. Söz hususu destek ödemesi amacıyla kişilerin başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapması gerekiyor.
Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.
İŞTE VERİLECEK YARDIMLAR
Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30 TL, Üniversite: Aylık 200 TL ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL
Yakacak yardımı: Her kış 500 kilo kömür
Barınma yardımı: Başvuruya göre aylık 317 TL
Gıda yardımı: Başvuruya göre aylık 274 TL
Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa: Aylık 130 TL
Eşi vefat etmişse kadına: Aylık 250 TL
Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL
Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık: 261 TL.
İHTİYACI OLANA AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ
Devlet birimlerine ek olarak aylık destek sağlayan kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. VGM tarafından sağlanan desteklerin ilki kuru yardımı ikincisi ise aylık maaş yardımı.