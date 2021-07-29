Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

5 YILDA 41 BİN 420 LİRA

Daha açık şöyle anlatayım. Çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 10 bin lira ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa; tazminat toplamı 50 bin lira olsa da tavan 8 bin 284 lira olduğundan, en fazla 41 bin 420 lira alabiliyor.