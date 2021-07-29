Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor
Çalışan herkesin en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı tavan ücreti yılda iki kez değişiyor. 2021'in ikinci yarısında kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 TL'den 8 bin 284 TL'ye çıktı. Böylece iş yerinde 5 yıl çalışan bir kişi eğer işten çıkarılırsa 3230 TL daha fazla alacak. İşte detaylar...
2021'in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak 8 bin 284 lira oldu. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre 2021'nin temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi.
Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak.
Bu yılın başında ise kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olarak belirlenmişti. Buna göre de 2021'in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı emekli maaşları ve görevdeki memurların zam oranı kadar, yüzde 8.45 oranında artırılmış oldu.