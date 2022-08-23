Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, çözümün en geç Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. EYT'lilerin emeklilik imkanına ise yeni yılla birlikte kavuşması bekleniyor. İşte izlenecek yol haritası ve emeklilik takvimi...
23.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 23.08.2022 06:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik formüller üzerinde çalışıyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmalarının sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak