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Haberler Ekonomi Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, çözümün en geç Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. EYT'lilerin emeklilik imkanına ise yeni yılla birlikte kavuşması bekleniyor. İşte izlenecek yol haritası ve emeklilik takvimi...

Çığıl Ön Yener
23.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 23.08.2022 06:57
Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

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Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik formüller üzerinde çalışıyor.

Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

EYT'liler hem bu formülleri hem de ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor.

Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmalarının sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak

Milyonlarca EYT’liye çözüm takvimi! Ocakta yürürlüğe girerse süreç nasıl olacak? 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası...

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak.

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