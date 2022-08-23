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Haberler Dünya Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Rusya - Ukrayna savaşının Avrupa'daki etkileri giderek derinleşiyor. AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, AB'deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı. Son üç ayda iflaslar Danimarka'da yaklaşık yüzde 12, Belçika'da yüzde 14,7 ve Letonya'da yüzde 74,4 arttı. Öte yandan Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Bu nedenle birçok üretim tesisi durdu.

23.08.2022 06:18 - Son Güncelleme: 23.08.2022 06:18
Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Korona pandemisinin ardından uygulanan tedbirler, diğerlerinin yanı sıra konaklama endüstrisini de sert vurdu. Temsilcilerin açıklamalarına göre sektör artık enerji, gıda ve personel alanlarında artan maliyetlerle karşı karşıya.

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Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın son verilerine göre, Nisan-Haziran 2022 döneminde AB bölgesindeki iﬂas başvurularının sayısı yüzde 2,2 arttı. Yayınlanan raporda, "2022'nin ikinci çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış iﬂ as başvurularının sayısı, 2022'nin ilk çeyreğine göre AB'de yüzde 2,2 ve Avro Bölgesinde yüzde 2,5 arttı" denildi.

Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Rapora göre, söz konusu dönemde en büyük artış yüzde 74,4'le Letonya'da kaydedildi. Bunu yüzde 14,7'lik artışla Belçika ve yüzde 11,9'luk artışla Danimarka izledi. Eurostat'a göre, AB'deki hemen hemen her ekonomik sektörden şirketler bu dönemde iﬂas başvurusunda bulundu.

Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Covid-19 öncesi döneme kıyasla, özellikle ulaşım ve lojistik alanlarında ve örneğin otel ve catering şirketlerinde bu oran daha yüksek. Almanya'da konaklama sektörü temsilcileri geçtiğimiz günlerde Haziran ayında satışlardaki toparlanmaya rağmen krizin hâlâ derin olduğu konusunda uyardı.

Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Ekonomistler, hızla artan enerji ve gıda maliyetlerinin daha birçok endüstriyi tehdit ettiği konusunda uyarıyorlar. Yakın gelecekte özellikle elektrik ﬁ yatlarındaki artış pek çok şirketin sonu anlamına gelebilir. Hatta bazıları, Almanya'nın bu nedenle 2023'ten itibaren orta ölçekli şirketler arasında bir iﬂas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.

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