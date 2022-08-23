Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu

Ekonomistler, hızla artan enerji ve gıda maliyetlerinin daha birçok endüstriyi tehdit ettiği konusunda uyarıyorlar. Yakın gelecekte özellikle elektrik ﬁ yatlarındaki artış pek çok şirketin sonu anlamına gelebilir. Hatta bazıları, Almanya'nın bu nedenle 2023'ten itibaren orta ölçekli şirketler arasında bir iﬂas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.