Avrupa’da alarm zilleri! Doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28 yükseldi üretim durdu
Rusya - Ukrayna savaşının Avrupa'daki etkileri giderek derinleşiyor. AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, AB'deki iflas başvurularının sayısı art arda dördüncü çeyrekte arttı. Son üç ayda iflaslar Danimarka'da yaklaşık yüzde 12, Belçika'da yüzde 14,7 ve Letonya'da yüzde 74,4 arttı. Öte yandan Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 28,6 yükseldi. Bu nedenle birçok üretim tesisi durdu.
23.08.2022 06:18 - Son Güncelleme: 23.08.2022 06:18
Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın son verilerine göre, Nisan-Haziran 2022 döneminde AB bölgesindeki iﬂas başvurularının sayısı yüzde 2,2 arttı. Yayınlanan raporda, "2022'nin ikinci çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış iﬂ as başvurularının sayısı, 2022'nin ilk çeyreğine göre AB'de yüzde 2,2 ve Avro Bölgesinde yüzde 2,5 arttı" denildi.
Ekonomistler, hızla artan enerji ve gıda maliyetlerinin daha birçok endüstriyi tehdit ettiği konusunda uyarıyorlar. Yakın gelecekte özellikle elektrik ﬁ yatlarındaki artış pek çok şirketin sonu anlamına gelebilir. Hatta bazıları, Almanya'nın bu nedenle 2023'ten itibaren orta ölçekli şirketler arasında bir iﬂas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.