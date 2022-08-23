Ayda 100 TL'ye emeklilik! BES'e devletten %30 katkı payı! Katılımcı sayısı 423 bini aştı!
18 yaş altı çocuklar ve gençler ayda 100 liradan başlayan ödemelerle BES'e katılıyor. Devlet yüzde 30 katkı payıyla destek veriyor. Sisteme dahil olan çocuk ve genç lerin sayısı 423 bin aşarken, emeklilik şirketleri de ek fırsatlar sunuyor...
23.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 23.08.2022 06:57
İkinci bir emeklilik imkanı olarak uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 18 yaş altı çocuklar için de uygulanmaya başlaması hem katılımcı sayısını artırdı hem de sisteme olan ilgiyi çoğalttı.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 18 yaş altı için başlatılan gönüllü BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) uygulamasında katılımcı sayısı 423 bini aştı.
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 12 Ağustos tarihli verilerine göre, aileleri tarafından sisteme dahil edilen 18 yaş altı katılımcı sayısı 423 bin 946 kişiye ulaştı.
YENİ DOĞANLAR İLK SIRADA YER ALDI
Sisteme dahil edilen çocukların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise 31 bin 767 kişi ile yeni doğanların (0 yaş) ilk sırada yer aldığı görüldü.