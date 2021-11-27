Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 3'lü düzenleme müjdesi geldi! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla...
3600 ek gösterge ve seyyanen zamla tüm maaşlar artacak. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Bu süreçte bazı formüller de gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor.
27.11.2021 15:20
- Son Güncelleme: 27.11.2021 15:20
13 milyondan fazla emekli vatandaş Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre maaşlara zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayında ikramiye ve zamlı maaşla çifter sevinç yaşayan emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Aralık ayına günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan düzenleme dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Gündeme alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilmeye başlanacak.