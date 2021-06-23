Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren 2021 müjdeleri geldi: 1.200 TL’ye kadar anında nakit ödemeleri… Ve belli oldu!

Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına sayılı gün kala tüm emekliler ücretlerine gelecek zam oranlarını merak ederken bir yandan promosyon ödemeleri ile alakalı haberler ile suratları güldürüyor. 2018 senesinden itibaren yasalar ile uygulamaya alınan bu banka promosyonlarında 2021 en ehemmiyetli senelerden bir tanesi oluyor. SGK tarafından belirlenen tutarda ödenen bu promosyonlar müşterilerin emekli maaşlarını almaya başladıklarında ya da maaşlarını farklı bir bankaya taşıdıklarında verilmektedir. Son olarak 2020 senesinin Mart ayında 2020 ile 2023 seneleri arasında emeklilere ne kadar promosyon ödeneceği bankalar ile SGK arasında imzalanan protokol ile belirlenmiştir.

23.06.2021 08:48 - Son Güncelleme: 23.06.2021 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





