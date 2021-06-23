Akın ettiler! 48, 49, 52 ve 53 yaşında emekli olma imkanı! Erken emeklilik şartları açıklandı! Emeklilik yaşı için müjdeli haber!
48, 49, 52 ve 53 yaşında emekli olma imkanı vatandaşları sevindirdi. Emeklilik yaşı için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yine işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. İşe başlama süreçlerine göre belirlemeleri yapılan yıl, prim ödeme ve yaş şartları ile beraber vatandaşlar emekli olmak için hak kazanacaklar. Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar da doğum borçlanması sayesinde 5 yıl geriye dönük olarak erken emekli olma fırsatlarını elde edebilecekler.
Çalışma hayatına devam eden tüm vatandaşların en büyük hayalleri bir an önce emekli olmaktan geçiyor. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar borçlanma yolu ile beş yıl daha erken emekli olabilecekler. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler.
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler. Erken emekli olmak için borçlanma ve vergi indirimleri hakkında merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.
Borçlanma için verilen en yüksek kazançlar
5510 sayılı sosyal sigortalar kapsamında belirlenen durumlara göre erkeklerde askerlik borçlanması ve kadınlarda doğum borçlanması ile imkanlar veriliyor. Uzun ve kısa dönem er ya da erbaş olarak yapılan askerlik süreleri ile ilgili bir yandan da yedek subay okulları içerisinde geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması sırasında kullanılabiliyor. Kadınların sigortalı bir şekilde çalışma süreçlerinde staj sigortaları ile beraber normal çalışma dönemleri sırasında yaptıkları doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yaparak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor.
En fazla üç çocuk için sunulan bu haklarda kadınların doğum yapmadan önce sigortalı bir şekilde çalışma hayatına başlamış olması gerekiyor.2021 yılı içerisinde doğum borçlanması yapan kadınlar için günlük olarak 38,16 TL ila 268,20 TL arasında değişen miktarlar ile ödemeler veriliyor. En düşük borçlanma sırasında elde edilen tutar 540 gün üzerinden 20 bin 606 TL 40 kuruş olacak. 18 ay botunca askerlik döneminde borçlanma adımlarını tercih edenler için en yüksek kazanç için de 154 TL 48 kuruş ödeme verilecek.
49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz
SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir