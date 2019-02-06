Milyonlarca emekliye zam ve iki ikramiye müjdesi!
Ocak'ta maaşı artan emeklilere, yılın kalanında iki zam, iki de ikramiye ödemesi olacak. Bu ay maaşı bin liranın altındakilerin, Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. Mayıs ve Ağustos'ta da biner lira ikramiye ödenecek. Peki, emeklilere ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde ne kadar artış olacak? Emeklilere ikramiye ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...
06.02.2019 01:24
- Son Güncelleme: 06.02.2019 07:59
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak'ta artarken, yılın devamında da kazanımlar sürecek. Yılın kalanında iki zam ve iki de bayram ikramiyesi emeklileri bekliyor.
Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde bu ay artış olacak. Ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.
Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara, bu aydan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak.
Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Temmuz'da da tüm emeklilere zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Mayıs ve Ağustos ise emekliler için ikramiye ayı olacak.