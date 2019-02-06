Milyonlarca emekliye zam ve iki ikramiye müjdesi!

Ocak'ta maaşı artan emeklilere, yılın kalanında iki zam, iki de ikramiye ödemesi olacak. Bu ay maaşı bin liranın altındakilerin, Temmuz'da tüm emeklilerin maaşı artacak. Mayıs ve Ağustos'ta da biner lira ikramiye ödenecek. Peki, emeklilere ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde ne kadar artış olacak? Emeklilere ikramiye ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

06.02.2019 01:24 - Son Güncelleme: 06.02.2019 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





