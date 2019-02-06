Çok ucuza ev sahibi olabilirsiniz | 500 bin liralık evi 300 bin liraya alabilirsiniz

İhaleyi kazanırsanız teminat dışında kalan parayı yatırarak evin tapu işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek olarak muhammen bedeli 500 bin lira olan ev için 100 bin lira teminat yatırmanız gerekiyor. Muhammen bedel ise ihale yolu ile satışı planlanan taşınır ya da taşınmaz bir malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değeridir