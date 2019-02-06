Çok ucuza ev sahibi olabilirsiniz | 500 bin liralık evi 300 bin liraya alabilirsiniz
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun ev bulabilmek için uzun araştırmalar yapıyor. Ucuz ev almak isteyenler yeni ev almak yerine icralık evleri almayı tercih ediyor. İcralık evleri almak eskisinden daha kolay hale geldi. Yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin evlerine alacaklı taraf icra takibi başlatıyor. Bu noktadan sonra icra daireleri satış işlemlerini başlatıyor.
İcra daireleri tarafından satışa çıkarılan evlere ilişkin tüm bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinden görülebiliyor. Evin fotoğrafı, içerisinde bulunan mutfak, laminant, banyo malzemelerinin özellikleri, toplu ulaşıma yakın olup olmadığı gibi bir çok bilgi icra dairelerinin ilanlarında yer alıyor. Evin özelliklerini görebilmek için UYAP sistemine ücretsiz üye olmanız gerekiyor.
İCRA İHALESİNE KİMLER KATILABİLİR? TEMİNAT NEDİR?
18 yaşını doldurmuş olan herkes icra ihalesine katılabilir. Tek şart alınacak konutun yüzde 20'sinin teminat olarak bulundurulması veya ilgili icra dairesinin hesabına yatırılmasıdır. İhale sonucunda evi satın alamazsanız teminatınız hiçbir kesintiye uğramadan iade ediliyor.
İhaleyi kazanırsanız teminat dışında kalan parayı yatırarak evin tapu işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek olarak muhammen bedeli 500 bin lira olan ev için 100 bin lira teminat yatırmanız gerekiyor. Muhammen bedel ise ihale yolu ile satışı planlanan taşınır ya da taşınmaz bir malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değeridir