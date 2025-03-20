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2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO'ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

TAHSİS NO'ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan emekliler ile dul ve yetim maaşı alan vatandaşların hesaplarına, tahsis numarasına göre sıralı şekilde yapılacak olan 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri için belirlenen ödeme takvimi resmen duyuruldu. Peki 2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 21:53 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:27
2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözleri, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ödemelerini tahsis numaralarına göre alacak. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri ne zaman?

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

🏦 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

🟢 4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

🔢 Son rakamı 9 olanlar17 Mart

🔢 Son rakamı 7 olanlar18 Mart

🔢 Son rakamı 5 olanlar19 Mart

🔢 Son rakamı 3 olanlar20 Mart

🔢 Son rakamı 1 olanlar21 Mart

🔢 Son rakamı 8 olanlar22 Mart

🔢 Son rakamı 6 olanlar23 Mart

🔢 Son rakamı 4 olanlar24 Mart

🔢 Son rakamı 2 olanlar25 Mart

🔢 Son rakamı 0 olanlar26 Mart

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

🔵 4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

🔢 Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar25 Mart

🔢 Son rakamı 3 ve 1 olanlar26 Mart

🔢 Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar27 Mart

🔢 Son rakamı 2 ve 0 olanlar28 Mart

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

🟡 4C (EMEKLİ SANDIĞI) MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

📌 Üç ayda bir ödenen maaşlar, doğum tarihine göre belirlenen günlerde yapılır.

✳️ Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Ödeme Alanlar

📆 Doğum tarihi 00–40 olanlar1. gün

📆 Doğum tarihi 41–46 olanlar2. gün

📆 Doğum tarihi 47–49 olanlar3. gün

📆 Doğum tarihi 50–53 olanlar4. gün

📆 Doğum tarihi 54–99 olanlar5. gün

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

✳️ Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Ödeme Alanlar

📆 Doğum tarihi 00–22 olanlar1. gün

📆 Doğum tarihi 23–28 olanlar2. gün

📆 Doğum tarihi 29–48 olanlar3. gün

📆 Doğum tarihi 49–54 olanlar4. gün

📆 Doğum tarihi 54–99 olanlar5. gün

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

✳️ Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Ödeme Alanlar

📆 Doğum tarihi 00–33 olanlar1. gün

📆 Doğum tarihi 34–37 olanlar2. gün

📆 Doğum tarihi 38–40 olanlar3. gün

📆 Doğum tarihi 41–43 olanlar4. gün

📆 Doğum tarihi 44–99 olanlar5. gün

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

🎯 BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: KİMLER FAYDALANACAK?

SSK (4A) emeklileri
Bağ-Kur (4B) emeklileri
Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Dul ve yetim aylığı alanlar
Yaşlılık maaşı alanlar
Malulen emekli olanlar

2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

📆 2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

📅 Ödeme başlangıç tarihi: 24 Mart Pazartesi
📅 Ödeme bitiş tarihi: 28 Mart Cuma

📌 Ödemeler tahsis numarasına göre yatırılacak.

Fotoğraflar: AA

⚠️ Önemli Uyarı: Ödeme tarihlerinde değişiklik olabilir. Şu anki bilgiler, geçmiş yıllardaki ödeme takvimlerine dayanmaktadır. Henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacaktır.