2025 SSK, Bağkur ikramiyeleri yattı mı? TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözleri, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ödemelerini tahsis numaralarına göre alacak. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri ne zaman?
🏦 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
🟢 4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
🔢 Son rakamı 9 olanlar – 17 Mart
🔢 Son rakamı 7 olanlar – 18 Mart
🔢 Son rakamı 5 olanlar – 19 Mart
🔢 Son rakamı 3 olanlar – 20 Mart
🔢 Son rakamı 1 olanlar – 21 Mart
🔢 Son rakamı 8 olanlar – 22 Mart
🔢 Son rakamı 6 olanlar – 23 Mart
🔢 Son rakamı 4 olanlar – 24 Mart
🔢 Son rakamı 2 olanlar – 25 Mart
🔢 Son rakamı 0 olanlar – 26 Mart
🔵 4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
🔢 Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar – 25 Mart
🔢 Son rakamı 3 ve 1 olanlar – 26 Mart
🔢 Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar – 27 Mart
🔢 Son rakamı 2 ve 0 olanlar – 28 Mart
🟡 4C (EMEKLİ SANDIĞI) MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
📌 Üç ayda bir ödenen maaşlar, doğum tarihine göre belirlenen günlerde yapılır.
✳️ Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Ödeme Alanlar
📆 Doğum tarihi 00–40 olanlar – 1. gün
📆 Doğum tarihi 41–46 olanlar – 2. gün
📆 Doğum tarihi 47–49 olanlar – 3. gün
📆 Doğum tarihi 50–53 olanlar – 4. gün
📆 Doğum tarihi 54–99 olanlar – 5. gün
✳️ Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Ödeme Alanlar
📆 Doğum tarihi 00–22 olanlar – 1. gün
📆 Doğum tarihi 23–28 olanlar – 2. gün
📆 Doğum tarihi 29–48 olanlar – 3. gün
📆 Doğum tarihi 49–54 olanlar – 4. gün
📆 Doğum tarihi 54–99 olanlar – 5. gün
✳️ Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Ödeme Alanlar
📆 Doğum tarihi 00–33 olanlar – 1. gün
📆 Doğum tarihi 34–37 olanlar – 2. gün
📆 Doğum tarihi 38–40 olanlar – 3. gün
📆 Doğum tarihi 41–43 olanlar – 4. gün
📆 Doğum tarihi 44–99 olanlar – 5. gün
🎯 BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: KİMLER FAYDALANACAK?
✅ SSK (4A) emeklileri
✅ Bağ-Kur (4B) emeklileri
✅ Emekli Sandığı (4C) emeklileri
✅ Dul ve yetim aylığı alanlar
✅ Yaşlılık maaşı alanlar
✅ Malulen emekli olanlar
📆 2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
📅 Ödeme başlangıç tarihi: 24 Mart Pazartesi
📅 Ödeme bitiş tarihi: 28 Mart Cuma
📌 Ödemeler tahsis numarasına göre yatırılacak.
Fotoğraflar: AA
⚠️ Önemli Uyarı: Ödeme tarihlerinde değişiklik olabilir. Şu anki bilgiler, geçmiş yıllardaki ödeme takvimlerine dayanmaktadır. Henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacaktır.