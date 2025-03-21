Borçlar tarih oluyor: TEB, QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat

TEB , QNB ve Denizbank hesabı olanlar dikkat! Bankanın sunduğu yeni fırsatla borçlarınızı kapatabileceksiniz. 50.000 TL borç kapatma kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme tablosunu haberimizde verdik.

Borç Kapatma Kredisi

Borç kapatma kredisi, birden fazla finansal yükümlülüğü (kredi kartı, bireysel kredi vb.) tek ve düşük faizli bir kredide birleştirme imkanı sunuyor. Bu sayede:

Aylık ödemeler azalıyor,

Ödeme takibi kolaylaşıyor,

Faiz maliyetleri düşüyor.