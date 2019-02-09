Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...
Emeklilerin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi aldığı ikramiyelerle ilgili müjdeli bir haber geldi. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. Peki 2019 yılında emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanabilecek mi? İşte emeklilere bayram ikramiyesinin detayları...
09.02.2019 07:56
- Son Güncelleme: 09.02.2019 07:56
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