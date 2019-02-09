Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

iner lira bayram ikramiyesinin ilkinin 27-31 Mayıs'ta, ikincisinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi beklenirken, bu imkandan sadece mevcut emekliler değil, yeniler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin TL ikramiye alabliecek.