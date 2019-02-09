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Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

Emeklilerin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi aldığı ikramiyelerle ilgili müjdeli bir haber geldi. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak. Peki 2019 yılında emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanabilecek mi? İşte emeklilere bayram ikramiyesinin detayları...

09.02.2019 07:56 - Son Güncelleme: 09.02.2019 07:56
Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos'ta cebine koyacak.

Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

iner lira bayram ikramiyesinin ilkinin 27-31 Mayıs'ta, ikincisinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi beklenirken, bu imkandan sadece mevcut emekliler değil, yeniler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin TL ikramiye alabliecek.

Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Milyonlarca emekliye müjde! Emekliye 2019 yılı bayram ikramiyesi...

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

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