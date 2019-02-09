Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...
Türkiye'de toplam altın mevduatı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 72,8 artarak 40 milyar liranın üzerine çıktı. Altın mevduatı en fazla artan illere bakıldığında, Batman, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Bingöl ve Mardin gibi Türkiye'nin doğusunda yer alan illerin zirvede yer alması dikkati çekti. Söz konusu dönemde altın mevduatının tüm illerde arttığı da dikkati çekti. Peki hangi ilde ne kadar altın var?
09.02.2019 11:10
- Son Güncelleme: 09.02.2019 11:10
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