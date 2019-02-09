Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

ARDAHAN



Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 21.165



BAYBURT



Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 24.243



TUNCELİ



Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 26.210



IĞDIR



Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 26.402