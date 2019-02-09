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Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

Türkiye'de toplam altın mevduatı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 72,8 artarak 40 milyar liranın üzerine çıktı. Altın mevduatı en fazla artan illere bakıldığında, Batman, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Bingöl ve Mardin gibi Türkiye'nin doğusunda yer alan illerin zirvede yer alması dikkati çekti. Söz konusu dönemde altın mevduatının tüm illerde arttığı da dikkati çekti. Peki hangi ilde ne kadar altın var?

09.02.2019 11:10 - Son Güncelleme: 09.02.2019 11:10
Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

ARDAHAN

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 21.165

BAYBURT

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 24.243

TUNCELİ

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 26.210

IĞDIR

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 26.402

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

KİLİS

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 30.634

HAKKARİ

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 45.856

GÜMÜŞHANE

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 56.270

KARS

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 58.077

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

MUŞ

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 63.596

AĞRI

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 70.296

SİİRT

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 71.681

BARTIN

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 72.766

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

KIRŞEHİR

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 75.591

SİNOP

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 77.232

ŞIRNAK

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 77.430

BİTLİS

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 77.600

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

BİNGÖL

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 77.764

ARTVİN

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 81.286

ÇANKIRI

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 104.666

NİĞDE

Toplam Altın Mevduatı(bin TL): 105.045

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