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İstanbul'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Megakent İstanbul, her geçen yıl iç göç almaya devam ediyor. Bu göç hali konut ihtiyacına neden oluyor. Bu göçler, konut sayısındaki artış, ekonomideki dalgalanmalar derken, kira fiyatları duruma ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. Peki İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? Şuan bir daire kiralamak isteyen biri hangi ilçede, ne kadar kira öder? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları.

08.02.2019 15:12 - Son Güncelleme: 08.02.2019 15:32
İstanbul'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul genelindeki kira ücretlerinin incelendiği araştırmasına göre, kentsel dönüşüm gibi faktörlerin de etkisiyle artan arz ve yabancı para kurundaki değişim kira değerlerini en fazla etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

İstanbul'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Önceden yabancı para biriminde yapılan kiralamaların, getirilen düzenlemelerle TL'ye dönüştürülmesi kira değerlerinin de gerilemesine neden oldu. Buna göre, İstanbul'da son bir yılda kira fiyatları yüzde 2,89 gerilerken, İstanbullular 100 metrekarelik bir daire için ortalama bin 600 lira kira ödüyor.

İstanbul'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları

İşte ilçe ilçe ortalama kira fiyatları:

İstanbul'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları
İstanbul'da kiralar ne kadar? İşte ilçe ilçe kira fiyatları
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