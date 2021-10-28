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Milyonlarca çalışan bunun farkında bile değil! Emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Çalışma hayatına atılan herkesin ilk günden itibaren cevabını aradığı tek soru "Ne zaman emekli olurum?" oluyor. Özellikle kadınlar doğum borçlanmasının emekliliğe nasıl etki edeceği araştırılıyor. İş hayatından uzak kaldıkları süredeki prim borcunu ödeyen kadın çalışanlar, emekli olacakları tarihi öne çekebilir. İşte detaylar&hellip;

28.10.2021 08:14 - Son Güncelleme: 28.10.2021 08:21
Milyonlarca çalışan bunun farkında bile değil! Emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara her doğumda 720 gün borçlanma hakkı veriliyor. Üç doğumu borçlanma hakkına sahip olan bir kadın sigortalı 2 bin 160 gün borçlanma yapabiliyor

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Milyonlarca çalışan bunun farkında bile değil! Emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

GEREKLİ Mİ?
Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.

Milyonlarca çalışan bunun farkında bile değil! Emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

STAJ SONRASI ÇALIŞMA
Staj yapan kadın sigortalıların doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını öne çekme ihtimali bulunmaktadır. İş hayatına staj yaparak başlayan ve bu dönemde adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içerisindeki doğumlarını borçlanabilirler.

Milyonlarca çalışan bunun farkında bile değil! Emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Bu durumda, ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları tarih borçlandıkları süre kadar geri gelir. Bu da emeklilik yaşını öne çeker.

Milyonlarca çalışan bunun farkında bile değil! Emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Örneğin, 25 Mayıs 1994 tarihinde staj girişi olan ve bu sürede adına kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenen kadın sigortalı, 25 Mayıs 1997 tarihinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak işe girmiş ise bu girişi nedeniyle 54 yaşında, 5.975 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabilecektir. Bu kadın sigortalının 25 Mayıs 1995 tarihinde gerçekleştirdiği doğumu borçlanma hakkı bulunmaktadır.

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