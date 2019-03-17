Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber! "En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak"
Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak. Son çıkan yasa ile en düşük maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Talep kabul görürse en düşük emekli maaşı 2.020 TL olacak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberin detayları...
17.03.2019 08:04
- Son Güncelleme: 17.03.2019 08:04
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