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Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber! "En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak"

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak. Son çıkan yasa ile en düşük maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Talep kabul görürse en düşük emekli maaşı 2.020 TL olacak. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberin detayları...

17.03.2019 08:04 - Son Güncelleme: 17.03.2019 08:04
Milyonlarca emekliye güzel haber! En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak

Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak.

Milyonlarca emekliye güzel haber! En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak

Bu arada 2019 yılı ile birlikte en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilerek bu konudaki mağduriyetler de giderilmişti.

Milyonlarca emekliye güzel haber! En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak

Şimdi emekliler yeni bir talepte bulunuyorlar. En düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini bekleyen emekliler diğer maaşların da bunun üzerinden hesaplanmasını bekliyor.

Milyonlarca emekliye güzel haber! En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak

Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.



Milyonlarca emekliye güzel haber! En düşük emekli maaşı 2020 TL olacak

YAŞLILIK ENFLASYONU OLSUN
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi.

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