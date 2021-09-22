Milyonlarca emekliye bankalardan son çağrı: Paranız yanmasın! Tek tek açıkladılar, 30 Eylül'ü kaçıran 1.750 lirasından olacak!
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve daha pek çok banka emekli müşterilerine koşulsuz şartsız 1.200 TL'den 1750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bankalar her ay devletten garanti maaş alan emeklileri, maaşlarını kendi bankalarından almaları için bir çok kampanya düzenliyor. Bu kampanyalar içeriside son zamanlarda en çok promosyon ödemeleri dikkat çekiyor. Geri ödemesiz verilen bu promosyonlar için ise sadece 3 yıllık taahhüt sözü vermek yetiyor. Tüm bankalar promosyon ödemelerinin detaylarını tek tek açıkladı. İşte detaylar...
2021 yılında emekliye promosyon ödemeleri ikiye katlandı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi ve diğer bankalar maaşını şimdi bankasına taşıyan emeklilere 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı fazla yatan emeklilere bir o kadar fazla promosyon ödeniyor. bu yıl promosyon ödemelerinde tutarlar artırılınca emekliler de en fazla promosyon ödeyen bankalara maaşını taşımaya başladı. Bu kapsamda bankalar da birbirleriyle yarışarak en yüksek promosyonu vermek için uğraşıyor. İşte o bankalar ve promosyon ödemesi şartları...
HANGİ EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILIYOR?
Maaşı 1.500 liraya kadar olan emekliler 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olan emekliler 625 lira, 2.500 lira üstü olan emekliler de 750 lira tutarında promosyon alacak. Bunların taban tutarlar olduğunu belirtelim. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.
3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması gerekiyor.