Milyonlarca emekliye bankalardan son çağrı: Paranız yanmasın! Tek tek açıkladılar, 30 Eylül'ü kaçıran 1.750 lirasından olacak!

2021 yılında emekliye promosyon ödemeleri ikiye katlandı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi ve diğer bankalar maaşını şimdi bankasına taşıyan emeklilere 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı fazla yatan emeklilere bir o kadar fazla promosyon ödeniyor. bu yıl promosyon ödemelerinde tutarlar artırılınca emekliler de en fazla promosyon ödeyen bankalara maaşını taşımaya başladı. Bu kapsamda bankalar da birbirleriyle yarışarak en yüksek promosyonu vermek için uğraşıyor. İşte o bankalar ve promosyon ödemesi şartları...