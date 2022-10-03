Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama



Güncel maaş: 3500 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL



Güncel maaş: 3600 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL



Güncel maaş: 3700 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL

Güncel maaş: 3800 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4068 TL

Güncel maaş: 3900 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4175 TL

Güncel maaş: 4000 TL

2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4282 TL