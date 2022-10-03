Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda
Son dakika emekli zam haberleri | SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zam oranının ardından 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,37 olarak açıklanırken, ağustos ayı enflasyon oranı ise yüzde 1,46 olmuştu. Böylece temmuz ve ağustos aylarının toplamında yüzde 3,86 oranında bir zam farkı oluştu. TÜİK, bugün eylül ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının ardından emeklilerin 2023 Ocak ayı zammı da kesinleşmiş olacak. Peki emeklinin 3 aylık zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr detayları yazdı...
03.10.2022 10:07 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:25
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama
Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL
Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL
Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL
Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4068 TL
Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4175 TL
Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4282 TL