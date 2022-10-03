Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

Son dakika emekli zam haberleri | SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zam oranının ardından 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,37 olarak açıklanırken, ağustos ayı enflasyon oranı ise yüzde 1,46 olmuştu. Böylece temmuz ve ağustos aylarının toplamında yüzde 3,86 oranında bir zam farkı oluştu. TÜİK, bugün eylül ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının ardından emeklilerin 2023 Ocak ayı zammı da kesinleşmiş olacak. Peki emeklinin 3 aylık zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ne kadar artacak? Kim ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr detayları yazdı...

Okan Beltek
takvim.com.tr
03.10.2022 10:07 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:25
Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 3 ay geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. Böylece temmuz-ağustos aylarında emekliye 3,86 oranında zam farkı oluşmuş oldu.

Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

TÜİK eylül ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada eylül ayı enflasyon oranı yüzde 3,08 olarak hesaplandı.

Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

3 AYLIK ZAM NETLEŞTİ
Böylece 3 aylık enflasyon toplamı yüzde oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 7,06 oranında zam oluştu.

Milyonlarca emekliye 3 aylık zam! Enflasyon farkı oluştu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü bu oranda

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama

Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3747 TL

Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3854 TL

Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3961 TL

Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4068 TL

Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4175 TL

Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4282 TL

SON DAKİKA