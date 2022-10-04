10.000 TL yatıyor! Bankalar EMEKLİLERİ PAYLAŞAMIYOR!! 2022 Emekli promosyonunda KAMPANYA! Ziraat, Akbank, Garanti...

EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Ayrıca çok önemli konuya açıklık getiren Ağaoğlu, 'Birçok emekli kredi çekiyor, bu noktada bankalar kredi çeken emeklilere 'sen promosyon alamazsın' veya 'maaşını taşıyamazsın' gibi şeyler söylüyor, bu külliyen yanlıştır 'dedi.Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda net kararı olduğunu belirterek, 'emekli maaşı hacize kabil olmayan varlıktır. Sen bunu teminat olarak görüp kredi veremezsin, ona da haciz uygulayamazsın.Emekli dilediği yere gidebilir. Engel görür ise bunu Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ve yetkili yerlere şikayet edebilir' dedi.